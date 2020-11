Triumf for dansk motorsport: Tre nye verdensmestre kåret i langdistanceracing!

Aston Martin på femteplads

Marco Sørensen og Nicki Thiim, der kører for Aston Martin, kan fejre en overordnet førsteplads i mesterskabet, selvom ræset i Bahrain kunne have forløbet med mere succes. Det blev nemlig ikke til mere end en femteplads for de to kørere, der alligevel havde samlet point nok til at vinde mesterskabet.

Løbet var tæt mellem det danske hold og Aston Martins øvrige hold, der kørte i mål til henholdsvis en anden- og fjerdeplads i mesterskabets GTE-Pro klasse. Det var dog også belgieren Maxime Martin der løb afsted med sejren, da 24-timers løbet i Le Mans blev kørt.