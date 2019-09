Nu kommer Top Gear på dansk!

Top Gear har som nogle af de få tv-programmer formået at gøre bilstof mainstream, hvilket har gjort det muligt at nå en globalt publikum på omkring 350 millioner seere. Siden starten tilbage i 2002 er Top Gear blevet større og større og har lokale programmer i Kina, Sydkorea, USA, Australien, Rusland, Italien og Frankrig – og nu også i Danmark.

Tre kendte danske værter

Det bliver med tre karismatiske værte bag skærmen, når Kanel 5 blænder op for det danske Top Gear til næste forår. Det drejer sig om tv-værten Felix Smith, skuespilleren Dar Salim og den tidligere racerkører Jesper Carlsen, som sammen skal tage seerne med på en rejse i bilens verden.

Felix Smith har tidligere været vært på alt fra Melodi Grand Prix til Rundfunk, men med ’Top Gear’ har han for alvor fundet hjem. Smith er Mercedes-fan og har et Mercedes-logo tatoveret på underarmen:.

"Top Gear er mit alltime yndlingsprogram, og jeg var ikke to sekunder i tvivl om, at det her skulle jeg lave. Jeg har interesseret mig for biler lige så længe, jeg kan huske og et af mine mål i livet er at prøve at køre så mange forskellige biler som muligt. ’Top Gear’ passer perfekt ind i den ambition. Jeg er stolt og lykkelig over at få lov til at drøne Skandinavien rundt med to gode venner i nogle af verdens fedeste biler. Det er svært for mig overhovedet at kalde det et arbejde" siger Felix Smith.