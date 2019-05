Dansk test: Dieselbiler forurener klart mindre end benzinbiler

Tidligere generationer af dieselbiler osede og udsendte betydelige mængder skadelige partikler, Nox-gasser og kulilte, men stigende EU-krav har ført til udvikling af mindre forurenende motorer.

Moderne dieselmotorer godkendt til Euro 6d-temp-normen har indsprøjtningssystemer og partikelfiltre, der sænker udslippet af partikler, så det typisk ligger på et lavere niveau end i luften omkring bilen. Ved at bruge tilsætningsstoffer er det muligt at forbrænde de fleste skadelige partikler, inden de sendes ud i omgivelserne.



Det uafhængige laboratorie hos TÜV i Hessen i Tyskland har målt den seneste generation af Mercedes-Benz' firecylindrede dieselmotor til et partikeludslip på under ti milligram pr. kilometer i virkelig test inklusive koldstart, hvor EU's grænse fra september 2019 er 168 mg/km.



Test af diesel- og benzin-Peugeot

Nu bakkes resultatet op af en dansk test foretaget hos Teknologisk Institut.

Målingen blev udført på en Peugeot 308 BlueHDi (diesel) og en Peugeot 308 PureTech (benzin), der begge gennemførte en 76 km teststrækning under virkelige forhold på en rute rundt omkring Aarhus.

Målet var at foretage en sammenlignende måling af partikler i henholdsvis udstødningsgas og omgivelsesluft på de to biler. Der blev ikke målt på andre skadelige stoffer, der kommer ud af fossildrevne motorer.

Der blev monteret partikelmåle-udstyr på bilerne, og resultatet for den kørte rute var et gennemsnitligt antal partikler i dieselbilens udstødningsgas på 8287 partikler pr. kubikcentimeter, hvilket svarer til kun 2,1 pct. af benzinbilens partikeludledning i udstødningsgassen, som blev målt til 389.554 p/cm3. Begge bilers udledning af partikler lå inden for Euro 6d-normen.

Dieselmotoren har bedre energiudnyttelse

Dieselmotoren udnytter generelt brændstoffet bedre end benzinmotoren og er den mest effektivt miljøvenlige, konventionelle personbilsmotor på markedet, når man har kvælstoffiltrene under kontrol. Det konkluderer Karlsruher Institut für Technologie (KIT).