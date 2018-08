Dansk superracer på saltsletten kører over 450 km/t

458,66 km/t

Efter Dennis Lindbergs team ”Spirit of St.Loius” har overtaget bilen med startnummer 777, har bilen fået en lettere opdatering på både teknik og aerodynamik, og formålet med denne Speedweek er, at lave en form for stresstest af det nye køretøj, der skal fungere som en slags fremtidig gæstebil for team Spirit of St. Loius.

"Hvis der viser sig, at alt spiller som det skal, forsøger vi selvfølgelig at sætte en ny rekord.

Vi har simuleret bilen til 285 mph efter udskiftning af oliefilter og andet, det svarer til 458,66 km/t, men vi vil selvfølgelig gerne køre hurtigere end det", fortæller Dennis kort før afgang til Bonneville.