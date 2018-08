Dansk saltræser ramt af flere udfordringer op til rekordforsøg

Corvette vendte bunden i vejret

Efter lidt drilleri blev den fejl også afhjulpet, hvorefter utæthederne så bredte sig til selve skiftesystemet oven på gearkassen.

Der blev renset og justeret, og efter flere timers arbejde med luft, havde man næsten løst problemet. Men også kun næsten.

Der var en meget lille utæthed i systemet, men beregninger viste, at man havde tryk på skiftemekanismen i godt 90 minutter. Det er mere end rigeligt til mindst to starter, men da bilen endelig var klar sent på eftermiddagen, blev al kørsel på Bonneville stoppet.

En Chevrolet Corvette vendte bunden i vejret på løbsstrækningen. Alt redningspersonel kom hurtigt til stedet, føreren var tilsyneladende ikke kommet alvorligt til skade, men han blev kørt på hospitalet, og ambulanceselskabet kunne meddele, at der ville gå nogen tid, før der igen kunne være en ambulance på Bonnneville. Derfor stoppede man dagens kørsel.