Dansk rigmands fantastiske bilsamling ender på auktion

Der er nok at se frem til d. 30 august

I alt formåede Meyer at samle over 50 lukusuriøse, sjældne og finurlige biler. Det betyder altså, at der er nok at se frem til, når auktionen løber af stablen d. 30 august hos Campen Auktion i Randers. Auktionen starter 18:30 og er derudover åben for alle, der har lyst til at erhverve sig et nyt samleobjekt eller blot overvære de interessante biler blive auktioneret. Alle bilerne bliver som sagt udbudt uden mindstepris, så der er rig mulighed for at få slået en god handel af.