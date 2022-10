Dansk racerikon stikker næsen frem i VANVITTIG video

Manden bag

54-årige Block har tjent sin formue gennem firmaet ‘DC Shoes’, som han var med til at stifte. Efter han havde nydt finansiel succes med skomærket, stemplede Block ind i rallyverdenenen, hvor han har nydt adskillige sejre.

Siden 2008 er Block også blevet et vaskeægte internetfænomen. Han har især tryllebundet sine mange millioner fans med sine “Gymkhana”-videoer, hvor han river sine rallybiler rundt på verdenskendte veje og bjergpas. Og det er netop som et led i Gymkhana-serien, at Block i samarbejde med Audi nu kan præsentere den såkaldte “Elektrikhana”, som du kan se nedenfor.