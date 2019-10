Dansk iværksætter står bag app, der henter grøn strøm til elbiler

Var træt af hydraulikslanger

Hun havde et firma, der udlejede entrepenørmaskiner, og var træt af hydraulikslanger, der gik i stykker.

"Jeg har tidligere arbejdet i 15 år med at udvikle digitale løsninger og tænkte, at det måstte kunne lade sig gøre at stifte et firma, der sørger for automatisk at lade elbiler, når strømmen er billigst og mest klimavenlig. Det er det, jeg gerne vil hjælpe mine kunder til."

Prisen på strøm stiger og falder afhængigt af efterspørgsel. Mellem klokken 17 og 20 er den dyrere, fordi strømforbruget stiger, og midt på natten er den billigere, fordi det falder. Det er det, True Energy-appen udnytter.

Henter strøm på de rigtige tidspunkter

Når du henter den, integrerer du den med din bil. Så kan du få overblik over den variable del af elprisen og hvornår, det vil være billigst at lade. Du kan også se, hvor meget strøm der er på bilen, og hvilken hastighed den lader med.

"Mine præferencer er, at min bil skal være klar kl. 7.30 om morgenen. Hvis jeg kommer hjem kl. 17, og min bil skal lade i seks timer for at nå den ønskede batterikapacitet, vurderer appen, hvornår det er smartest at lade. Det kan være, at der er en billig time efterfulgt af en dyr, og så tænder og slukker vi for ladningen. Det svinger hver nat afhængigt af vejr og vind."