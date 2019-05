Dansk GPS-forsøg skal få trafikken til at glide nemmere

Trafiklysene i Hovedstadsområdet er ufatteligt dårligt organiseret. Kører du på Roskildevej, der går fra Valby og stik vest, er der garanti for rødt lys i hvert eneste lyskryds uanset om du kører 40, 50 eller 60 km/t.

Det skaber unødigt udslip af emissioner og CO2, og støj og uro i trafikken, men hverken Københavns Kommune eller de nærliggende kommuner som Hvidovre og Rødovre rører en finger for at lave en grøn bølge, som man kender det i for eksempel tyske byer.

Det vil et nyt projekt forsøge at gøre noget ved. ”Den Regionale Datahub” vil de kommende teste, om GPS-data fra biler kan få trafikken til at glide lettere, uden at kommunerne behøver at investere i dyrt og vedligeholdelseskrævende udstyr til at registrere trafikken.

Færre køer og reduceret spildtid

Formålet er at skabe mindre kø og samtidig reducere spildtid og CO2-udledning – og viser testen positive resultater, kan det komme til at revolutionere måden, hvorpå vi regulerer trafikken.