Dansk bilsalg slår rekord

Der har været rigtig travlt hos bilforhandlerne i august. Hele 20.693 nye personbiler fik nummerplader på – et stort plus på 35% i forhold til sidste års salg i august på 15.301 biler og 25% over juli ’18. Det rekordstore salg i august (højeste augustsalg nogensinde) skyldes såvel den generelt store interesse for at anskaffe ny bil, men fra 1. september træder nye WLTP-måleregler i kraft, som ultimativt kan påvirke afgiftsprisen negativt. Men direktøren for De Danske Bilimportører, Gunni Mikkelsen, mener at omkring 20.000 solgte biler i august er et retvisende billede.

"Det er rigtigt at der har været en “WLTP-slutspurt”, men bilerne skal jo endeligt sælges til slutkunder - det er ikke sjovt at have indregistrerede biler på lager. I øvrigt har der været mulighed for at søge dispensation, således at de NEDC godkendte biler, efter nærmere EU regler, kan indregistreres også efter den 1. september. Så de 20.000 er nok er rimeligt udtryk for antallet af kunder som har fået ny bil." forklarer Gunni Mikkelsen.