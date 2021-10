Dansk bilkoncern går ind i valgkampen

Bilforhandlerne har travlt med at sælge elbiler i øjeblikket, men især i Danmarks yderområder er det en udfordring, at ladenettet er dårligt udbygget.

Det har bilkoncernen Uggerhøj, der sælger Opel, Citroen, Kia VW og flere mærker i det meste af Nordjylland, sat sig for at sætte fokus på, i forbindelse med det kommende kommunalvalg.

Koncernen har inviteret opstillede 60 politikere til valgmøder i seks nordjyske byer under overskriften ”Elbiler og valgflæsk”, med henblik på at sætte emnet på dagordenen i forbindelse med valgt.

"Som bilforretning ønsker vi at sætte ekstra fokus på den grønne omstilling, og vi mener, at vi som en af Danmarks største bilforhandlere bærer et ansvar for at skubbe til debatten på transportområdet. Vi er helt overbeviste om, at en elektrificering af vores private transportformer er en forudsætning for, at vi kan komme i mål med den grønne omstilling i Danmark, men vi mener samtidig, at vi som samfund bør have en plan for, hvordan vi når derhen," siger Sten Uggerhøj, direktør hos Uggerhøj.

Meteorolog Peter Tanev indlede debatten med et oplæg om klimaforandringerne og klodens aktuelle tilstand, hvorefter han agerer ordstyrer i en debat mellem gæster og politikere. Kokken Carsten Olsen (Den Skaldede Kok), sørger for, at man rent faktisk kan spise noget af den valgflæsk, der bliver serveret.

De seks ’Elbiler og Valgflæsk’-arrangementerne finder sted i: