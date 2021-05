Dansk/amerikansk bilmærke kommer til Danmark - har fundet forhandlere

Det amerikanske elbilmærke Fisker med den danske designer og indehaver, Henrik Fisker, kommer til Danmark i begyndelsen af 2023, og mærket har nu udpeget sin danske forhandlingspartner. Det sker, efter Fisker har indgået en samarbejdsaftale med den svenske grossist og værkstedskæde Mekonomen Group.

Den svenske Mekonomen var tidligere repræsenteret ved navn i Danmark, men brandet trak sig ud i 2017. Mekonomen ejer dog FTZ-kæden, som omfatter både autogrossistvirksomhed og ikke mindst værkstedskæden Automester, som hermed bliver servicested for Fisker i Danmark, og Mekonomen-koncernen skal således står for Fisker-kontakten med kunderne i både Danmark, Norge og Sverige.

Al køb og kommunikation med Fisker skal ske digitalt og direkte med producenten. De danske partnere bliver således agenter, der skal udlevere bilerne til kunderne for en engangsbetaling, og desuden stå for service af bilerne. Omkostningerne - og dermed indtjeningen for servicepunkterne - ved service af elbilerne, er dog betydeligt mindre, end ved benzin- og diesel-biler.

Mekonomens norske afdeling, der hedder Meka, har allerede en lignende aftale med det kinesiske mærke Xpeng, som også ventes til Danmark. Hvornår er endnu ikke fastsat.

Derimod meddeler Fisker at serieproduktion af Fisker første bil, model Ocean, startes den 17. november 2022, og at Danmark, Norge og Sverige bliver blandt de første eksportmarkeder, der får bilen.