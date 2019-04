Danmarksrekord i salg af nye biler i marts

Et salg på 26.323 nye biler har sat rekord – aldrig før har der været en måned med så højt et antal nyregistreringer. Det høje tal skyldes at der for en lang række biler var udsigt til afgiftsstigninger.

”Der har de seneste måneder været udsigt til afgiftsstigninger på en lang række bilmodeller. Det har fået forbrugerne til at købe biler i februar og marts, hvilket har resulteret i et rekordhøjt salg. Folketinget (Regeringen, Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet) greb lykkeligvis ind og holdt bilafgifterne uændret og dermed forbrugerne skadesløse, hvilket de ansvarlige partier bag aftalen naturligvis skal have ros for,” siger direktør hos De Danske Bilimportører, Gunni Mikkelsen.

Meget højt antal nye biler i marts

Regeringen og Dansk Folkeparti meddelte d. 14. marts, at de ville fremsætte et lovforslag som skulle sikre at afgiftsforholdene ville forblive uændret. Forbrugernes incitamentet til at købe nogle af bilerne på markedet blev dermed reduceret, hvilket umiddelbart resulterede i et mindre fald i efterspørgslen og markedet anses nu for at være på normalt niveau igen.

Den ekstraordinær store efterspørgsel, i tiden op til midten af marts, har resulteret i det meget høje antal biler som er kommet ud på vejene i marts. Vi har forventninger om at efterspørgslen i de kommende måneder vil være mere normal.