Danmarks sejeste sæbekassebil!

Lad os være ærlige; det er ikke hver dag, at der dumper en mail ind i vores inbox, hvor en dansker har brugt 500 timer på at bygge den mest gennemførte sæbekassebil, vi har set til dato. Historien fortjener at blive fortalt, så derfor bringer vi den her.

Manden bag dette projekt hedder Thomas Mygind Christensen. Hans bedste forklaring på, hvorfor han gik igang er, at han simpelthen ikke kunne lade være. Ideen om bilen kom krybende ind under huden, og langsomt - men sikkert - overtog den hans tanker til et omfang, hvor han måtte føre den ud i livet. Sådan var det også med hans børnebøger, ølkøler og tusinder af andre projekter.

“Jeg tror på, at hvis man brænder for noget og kaster kærlighed efter det, så det bliver det vellykket. Om det så er en bil, et logo, en film eller et webdesign.” forklarer Thomas Mygind Christensen.