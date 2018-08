Damon Hill kommer til København og kører race i weekenden

Tom Kristensen, som er ambassadør for Copenhagen Historic Grand Prix, har i år inviteret de tidligere Formel 1 piloter, Damon Hill og Mika Salo, til at deltage ved racet på Bellahøj, der finder sted den kommende weekend (4.-5. august) i København.

Foruden de mange historiske løbsklasser, den historiske Formel 1-serie og den moderne racerklasse Mascot DTC, bliver et af højdepunkterne til dette års Copenhagen Historic Grand Prix det spektakulære Royal Pro/Am race, og det er her de to tidligere Formel 1-piloter skal køre i teams med amatører, som stiller deres biler til rådighed i det såkaldte Pro/AM-løb.