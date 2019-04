Sådan køber du ret til at køre privat i en varebil

Har du adgang til en gulpladebil, kan det være fristende at låne den til en tur i Ikea eller på genbrugspladsen. Hammeren falder dog hårdt, hvis du bliver nakket af Skat i en bil på rent gule plader (hvor der ikke er betalt moms), som på billedet herover – mens biler på papegøjeplader med både gule og hvide felter på nummerpladen har betalt moms, og må bruges frit til privat kørsel.

Et stigende antal håndværkere og andre brugere af gulpladebiler har fået øjnene op for, at de kan benytte deres gulpladebiler til private formål.

Sådan kører du privat på gule plader

Det kan man, hvis man køber et dagsbevis gennem appen ”Dagsbevis” eller i Motorregistret. I 2018 blev der solgt ca. 63.680 dagsbeviser. Det er en stigning på ca. 80 pct. siden 2015, hvor antallet af solgte dagsbeviser var ca. 34.910.

Når eksempelvis en håndværker har købt et dagsbevis, kan man køre på ferie, en tur på genbrugspladsen med haveaffald eller flytte møbler i en gulpladebil.

"Dagsbeviser er et godt eksempel på en ordning, som giver rigtig god mening for mange af de danskere, der kører rundt i en gulpladebil til daglig og gerne vil bruge den lidt mere i dagligdagen. Antallet af solgte dagsbeviser vidner også om, at vores nye app er blevet taget godt imod af danskerne, fordi den gør købet af dagsbeviser nemmere. Det er vigtigt at have et dagsbevis, når man benytter sin gulpladebil til private formål, for det kan blive dyrt, hvis man ikke følger reglerne," siger direktør Jens Otto Størup, Motorstyrelsen.