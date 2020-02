Dagbog: Sådan er det at køre 3 døgn i en Audi e-tron under modeugen

Modeugen, set fra en Audi e-tron

På en kold tirsdag formiddag i januar, holder ca. 40 biler og to busser op og ned af Bredgade, nær Odd Fellow Palæet i Indre København. En af årets to modeuger netop blevet sat i højeste gear og snart vil de ca. 40 biler og 2 busser, i ukoordineret facon, forsøge at afhente modepersoner, hvorefter at fragte dem til næste show på programmet. Det er lige her, man ikke har lyst til at sidde bag rattet i en ny Audi til lidt over 1 mio., men det gør jeg altså og så har den tilmed ingen sidespejle.

Vi har flettet pjalterne sammen med vores kollegaer fra modebladet Costume og har i sinde at gennemføre dette selvudnævnte ”mode rally” som består i 400-500km kørsel i Storkøbenhavn, pakket ned på tre dage, hvor vi kan få mulighed for at teste af, hvordan det er at køre intensivt i en elbil. Køretøjet er en Audi e-tron 55 Quattro, og det er en bil, som får positiv opmærksomhed fra Gucci-segmentet i 2020.

Vi har lavet en 3-dages dagbog om oplevelsen herunder!