Czinger hedder hybridmonsteret med 1.250 hk, der når 100 km/t på under 2 sekunder

Czinger 21C debuterer til marts

Kun få spillere har vovet at give den slags løfter til offentligheden. Tesla Roadster, Rimac C-Two, Aspark Owl og Pininfarina Battista er nogle af de få, der ligeledes rammer det magiske, trecifrede tal på under 2 sekunder.

Til forskel fra de andre, har Czinger 21C stadig en forbrændingsmotor, da det er en hybridbil. De andre er alle sammen udelukkende eldrevet. Czinger introducerer 21C for verden til Geneva Motor Show d. 3. marts. Her vil vi endelig få alt at vide om den brutale debutant.

Sidder du allerede med savl om munden, og kan du ikke vente med at se mere til Czinger 21C? Så kan du få en lille forsmag på bæstet i videoen nedenunder.