Cupra Leon vil så gerne være en GTI... men det er den altså for tyk til

Direktøren for Cupra forklarer

Hvordan fortæller man om et nyt brand, som ingen kender?

“Det er en stor opgave, fordi Cupra tidligere har været så tæt forbundet med Seat, og til dels stadig er det. Vi har jo indgået et samarbejde med Jan Magnussen, som skal kickstarte Cupra i Danmark. Han står på mange måder for meget af det, vi gerne vil udstråle. Formentor er samtidig en virkelig god spydspids til en kickstart. Det er en virkelig fed bil, som du ikke kan finde lignende i samme prisklasse,” siger Christian Kynding, direktør for Cupra og Seat i Danmark.

Hvor stor betydning har det for fortællingen, at det er et selvstændigt brand?

“Det er på mange måder hele fortællingen. Det er klart, at vi ikke kommer uden om relationen til Seat, og det er heller ikke planen. Omvendt er det vigtigt for os at fortælle, at Formentor er en Cupra-eksklusiv og ikke “bare” en hidsig Seat. Vi sælger Cupra fra vores allerede eksisterende Seat-forhandlere, men det skal gerne være en anderledes oplevelse at købe en Cupra end en Seat,” siger Christian Kynding.

Hvad er planen i Danmark?

“Vi forventer at sælge 1.200 Cupra-biler i Danmark i 2021 mod 120 i 2020. Vi vil blandt andet tidoble salget ved at udvide vores forhandlernetværk fra tre til 15 forhandlere. Formentor er spydspids, men i 2021 kommer også el-Born; en elektrisk GTI med over 200 hk. Så Cupra er ikke kun til benzinfolket.”