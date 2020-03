Mød Formentor som er den første selvstændige model fra Cupra

Formentor kommer som Benzin- og hybridbil

Cupra’s SUV Ateca har længe været en populær sag, som virkelig har boostet deres salg. Nu får den sig en hidtil uset lillebror, Cupra Formentor. Spanieren er en CUV, som er blevet udviklet specifikt til mærket.

Formentor kan både glæde benzin-folket og hybrid-fansene, da den kommer i to forskellige drivlinjer. Dem med benzin i blodet kan glæde sig over, at Formentor kommer med en 2.0 TSI-benzinmotor, der har 310 hk og 400 Nm. Asfalten skriger, når Formentors firehjulstræk tager fat. Bilen fordeler trækkraften til de eller det hjul, der griber bedst fat.

Foretrækker du noget med lidt mere strøm i, er hybrid-varianten en lige så glædelig nyhed som vand i Sahara. Den kommer med en 1.4 TSI-benzinmotor, der yder 150 hk, kombineret med en elmotor, som har 115 hk og et lithium-ion-batteri på 13 kWh. Effekten for de to motorer er samlet set 245 hk og 400 Nm. Rækkevidden på el alene er cirka 50 km.

Begge drivlinjer har DSG-automatgearkasse med shift-by-wire-teknologi. Formentor kan præstere bedre, når man bruger den avancerede dynamiske chassiskontrol, som føreren kan tilpasse efter behov.