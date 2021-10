Hvad er nu det: En bandit af en elbil til 250.000 kr.?!

Cupra Born er søsterbil til VW ID.3 og har samme teknik, men giver et mere arrigt og festligt første indtryk. Vi møder den første gang til den indledende runde af Årets Bil i Danmark 2022 på offentlige veje og på banen ved FDM Jyllandsringen ved Silkeborg, hvor det er muligt at presse en gadebil udover dens grænser uden at risikere andet end en snurretur i et sving.

Born har elmotor med 150 eller 204 hk monteret på bagakslen, og der fås to batteripakker, der giver en rækkevidde på 349 eller 406 km.

Designmæssigt er den langt mere udfordrende end ID.3, og i Cupra-stil er der detaljer i bronze på fronten, på fælgene og i kabinen.

0-50 km/t på 2,9 sek. i Cupra Born

Det er særligt fra stilstand, at accelerationen i den ellers forholdsvis beskedent motoriserede Born overrasker. Ifølge Cupra går den fra 0-50 km/t på 2,9 sekunder.

Modellen Born kan betragtes som en slags GTI. Navnet tager inspiration fra området, El Born i Barcelona. Men hvor der i konventionelle GTI'er ligger hårdtpumpede benzinmotorer i motorrummet, er Cupra Born skabt til en anden skæbne.