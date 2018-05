Cullinan kravler gennem en halv meter mudder i smoking

Her er gulvet helt fladt, så man kan transportere sit seneste indkøb hjem fra det lokale Art Gallery eller få plads til det uvurderlige fund, man har gjort på en arkæologisk udgravning, som de skriver.

For at passagererne ikke skal ulejliges med at rejse i samme rum som deres bagage fås en glasvæg mellem bagsædet og bagagerummet. Dermed kan bilen holde den ønskede temperatur i kabinen i Dubai eller Sibirien selv om bagklappen står åben.

Pas på zebraerne

Bilens natteassistent filmer konstant ud af forruden med et infrarødt kamera og arbejder sammen med nødbremsesystemet for at registrere og eventuelt foretage en opbremsning for zebraer og lignende.



Assistenten opdager også fodgængere, cyklister og mindre dyr i både by og bush, og for at passagererne har strøm til deres kameraer, er her spredt USB-stik ud over kabinen. Smartphones oplades trådløst.