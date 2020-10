Ny sportsvogn fra Kina: Corvette-kopi med Ford-motor

Hvad siger de voksne?

Kevin Kelly, som er seniorchef hos Chevrolet, mener ikke, at Songsan kommer i problemer, og udtaler, at bilen hverken er en virkelighedstro kopi eller bærer nogle former for GM-varemærker. Han undrer sig dog over, at Songsan hverken har notificeret eller spurgt GM om lov, inden bilen blev lanceret.