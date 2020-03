Vildt! Her er listen over bilfabrikker, som nu indstiller produktionen af biler

UAW presser amerikansk bilindustri

Til trods for de mange lukninger i Europa, står der stadig masser af folk ved de amerikanske monteringsanlæg i Detroit, klar til at spytte flere biler ud. Den amerikanske autobranches fagforening UAW (United Auto Workers) er alt andet end begejstret for det.

Fagforeningen presser på, for at få lukket bilfabrikkerne i Detroit, der er hovedsæde for amerikansk bilindustri. Formanden for UAW, Rory Gamble, har sendt et brev ud til medlemmer og personale, hvor han forklarer at fagforeningen vil anmode om en to-ugers lukning baseret på information og retningslinjer fra CDC (Centers for Disease Control) og WHO (World Health Organization).

Anmodningen kom ud søndag og blev efterfølgende afslået af bilfabrikanterne. Gamble har udtalt til Automotive News at fagforeningen vil “tage samtalen til et nyt niveau,” hvis der er bekymringer om, at arbejdere ved samlebåndet ikke er tilstrækkeligt beskyttet. Hvad det helt præcist betyder, må tiden vise.