Coronavirus lukker kæmpe international biludstilling

Alverdens bilproducenter er klar. Horden af biljournalister er klar. Og ikke mindst er bilentusiasterne klar. Den internationale biludstilling i Genève er en årligt tilbagevendende udstilling, der er skueplads for mange af de biler, vi kommer til at køre i både nær og fjern fremtid.



Men frygten for smitte ifm. coronavirussen har fået de schweiziske arrangører til at trække stikket på udstillingen, der var skemalagt til at slå dørene op for pressen d. 3. marts. Fra d. 5. marts var planen, at udstillingen, vanen tro, blev åben for offentligheden. Men alt det er nu skrinlagt, da nye tiltag forhindrer arrangementer med flere end 1.000 mennesker i at blive afholdt.



Uvist om der kommer ny dato

Der er endnu ikke meldt en alternativ dato ud, hvis der da overhovedet kommer en – men vi følger naturligvis sagen og vil forsøge at dække kommende nyheder fra bilproducenterne efter bedste evne.

