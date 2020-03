Er du i corona-karantæne? Frygt ej, for Nissan har lavet et mobilt hjemmekontor til dig

Vi blev inviteret til et pressemøde af Nissan, der handlede om mærkets fremtid i Danmark og... gaaaab! Det, der i virkeligheden fangede vores interesse, var en ombygget e-NV200 "Mobile Workspace", som fabrikken har fået ombygget, så du kan tage hjemmekontoret med dig overalt. Det er jo specielt interessant i disse corona-tider, og derfor kommer vi her med svaret på fire meget relevante spørgsmål:

1. "Kan jeg få kaffe, mens jeg er i karantæne?"

Ja, det mobile Nissan-hjemmekontor har de nødvendige features, der får dig gennem karantæne-perioden på acceptabel vis. Du har et skrivebord, arbejdscomputer og LED-lys, der kan styres ved hjælp af din smartphone. Det vigtigste er dog, at du ikke behøver, at du ikke behøver at undvære koffein, for bilen har en indbygget kaffemaskine og et køleskab, så du kan få kold mælk til kaffen.