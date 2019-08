Kæmpe karavane af superbiler kører på tværs af Danmark i weekenden

Cool Car Race er et privat organiseret velgørenhedsløb, hvor bilentusiaster, rigmænd og levedamer over tre dage kører gennem landet for at samle penge ind til herboende børn, som har brug for en ekstra hjælpende hånd.

Løbet samler nogle af de mest unikke sportsvogne i verden, og alene sidste år indsamlede Cool Car Race mere end 1,5 millioner kroner. Beløbet er siden delt ud via CoolUnite-fonden, som bl.a. har hjulpet Børnetelefonen, Lukashuset, Skyggebørn, Ønskeland og Børnehus Nord. I 2019 er det særligt Pausehuset, der vil modtage penge fra løbet.

Der er i år 46 deltagere, der stiller med biler som McLaren 57, McLaren 720S, Lamborghini Aventador Roadster, Ferrari 488 Pista Piloti og mange flere. Og målet er naturligvis at indsamle endnu flere penge end sidste år - via deltagergebyret og de forskellige auktioner undervejs i løbet.

Se listen over biler og kørere til Cool Car Race 2019

Ruten er for første gang kendt for deltagerne, og ud over den helt store publikumsmagnet på Rådhuspladsen fredag morgen, gør karavanen stop i Aarhus og slutter i Aalborg.

2019-ruten

Fredag 23. august

Start på Rådhuspladsen i København kl. 08.00.

Overfart Odden-Aarhus med Molslinjen.

Ankomst Bispetorv, Aarhus kl. 17

Lørdag 24. august

Ankomst Streetfood, Aalborg kl. 16.30

Karavanen kan følges live fra starten hos Cool Car Race