CO2-udslippet i Danmark stiger – men ikke fra biler

Selv om et faldende salg af dieselbiler har medvirket til en større udledning af CO2 på europæisk plan, så slog tendensen ikke igennem i Danmark i 2018.

Drivkraft Danmark, der er branche- og arbejdsgiverorganisation for selskaber, der leverer energi til Danmark, har analyseret på Energistyrelsens seneste tal for CO2-udledningen i 2018. Heraf fremgår det, at Danmarks CO2-udledning fra transport er faldet.

Energistyrelsens foreløbige energistatistik for 2018 viser, at Danmarks samlede CO2-udledning steg i 2018 med 0,3 %. Hvis der korrigeres for udenrigshandel med el, så steg den med hele 1,3 % i forhold til 2017, der var karakteriseret ved en meget stor vindenergiproduktion.

Ifølge Drivkraft Danmark er det ikke overraskende set i lyset af den varme sommer i 2018, som medførte mange vindstille perioder og dermed lavere vindenergiproduktion i forhold til 2017.