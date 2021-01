Clever investerer 250 mio. kr. i flere ladestandere

Hos et af forligspartierne bag De mystiske Bilafgifter (som vi på Bil Magasinet kalder afgiftsomlægningen på grund af dens mærkelige konsekvenser), nemlig Det Radikale Venstre, er de glade for nyheden:

”Det kommer til at gå stærkt nu. Branchens offensive investeringer i ladenetværket bekræfter for os i Radikale, at markedet vil klare det største behov. Og der hvor vi bør sætte ind med offentlige puljer er på danmarkskortets hvide pletter. Clevers udmelding bekræfter, at fremtiden er her allerede,” siger Kathrine Olldag, der er medlem af Folketinget for Radikale Venstre.

Elbilen bliver mainstream

En del af investeringen skal bruges til at gøre det nemmere for nye elbilister at komme godt i gang. Og så skal der udvikles nye funktioner og forbedringer til Clevers app, der er omdrejningspunktet for en stor del af kundeoplevelsen.

"De første elbilister var meget optaget af teknikken, men vi ser ind i en fremtid, hvor elbilen bliver mainstream. Det stiller nye og andre krav til kundeoplevelsen. Nu skal det i højere grad være let at lade og køre elbil, ligesom man skal kunne købe sin første elbil uden at opleve forvirring og ubesvarede spørgsmål i indkøringsfasen,” siger Casper Kirketerp-Møller fra Clever.

Udover at gøre opladningen nemmere, kommer Clever også til at investere i mere intelligent opladning og muligheden for at lade, når strømmen er mest grøn.