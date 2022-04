Clever indfører STOR prisstigning: "Det her er en ekstraordinær situation, og vi er nødt til at tilpasse os"

5 spørgsmål til Clevers direktør

Vi har snakket med Clevers direktør, Casper Kirketerp-Møller, for at spørge ham, hvorfor Clever pålægger kunderne et energitillæg.

Hvordan har kundernes reaktion været på indførelsen af energitillægget?

Jeg har siddet i kundeservice hele dagen og snakket med kunder for at få deres tilbagemelding. Det er min oplevelse, at der grundlæggende er en god forståelse for baggrunden. Vi var selvfølgelig allerhelst foruden et tillæg, men vi er nødt til at forholde os til virkeligheden. Vi har arbejdet på at finde en fælles løsning, hvor vi blandt andet har givet kunderne mulighed for at sætte deres abonnement i bero gratis. Jeg snakkede med en, der sagde, at han overvejede at begynde at cykle til arbejde i stedet for at køre, mens priserne var ekstraordinært høje.

Hvorfor er det kundens problem, at indkøbsprisen stiger for jer?

Priserne er steget voldsomt, siden krigen brød ud. Forbrugspriserne er historisk høje, og prisen på el er mere end fordoblet. Vi har gjort, hvad vi kunne for at holde ro om priserne. Men det her er en ekstraordinær situation, og vi er nødt til at tilpasse os. Vi gør alt, hvad vi kan, for at det skal være tydeligt og transparent, og vi må hjælpe hinanden med at komme igennem denne energikrise, og derfor tager Clever også størstedelen af omkostningerne.

Har I ikke et ansvar for at overholde den abonnementsaftale, I har lavet med kunden?

Der er tale om et løbende abonnement, hvor vilkårene kan ændre sig – også prisen. Det er nødvendigt for, at vi kan følge med virkeligheden. Vi har virkelig talt om, hvordan vi bedst kan hjælpe. Vi giver muligheden for, at man kan sætte i bero uden omkostninger, så man kan være med igen, når tillægget er væk, og vi ser bort fra bindingsperioden, hvis man vil finde en anden løsning.