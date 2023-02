Clever bygger Danmarks største lynladestation – introducerer helt nyt koncept

Ingen hotdogs og cola

Den nye ladestation bliver også den første, hvor Clever åbner deres egen café, så du kan få både vådt og tørt, mens elbilen lapper i sig. Men hvis du trænger til klassiske motorvejsretter som pommes frites og sukkerpumpede energidrikke, må du desværre kigge andetsteds. Clevers café får nemlig fokus på “bæredygtighed og det sunde valg”.

”Vores cafékoncept laves i tråd med vores lynladestationer – med fokus på naturen og på sundhed og velvære. Derfor vil du ikke finde hotdogs og sukkerholdige sodavand, men sunde alternativer og gerne fra lokale producenter. Dem kan man så indtage i vores café eller i et af de to grønne hjerter, som Kolding lynladestation får, hvor der både er plads til picnic og leg og til at få vækket sanserne af planter og urter, som alle kan spise af,” fortæller Mette Nøhr, der er ansvarlig for kundeoplevelsen på Clevers lynladestationer.