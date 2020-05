Lyngby bliver centrum for et nyt center til dig, der elsker klassiske biler

Udstilling og opbevaring af klassiske biler

Ifølge bestyrelsesformand for Interdan Holding A/S, Anders Bruun, er planen med Classic Car House, at bygge et oplevelsescenter for folk med interesse for biler.

Bygningerne skal over de kommende to år renoveres med henblik på at huse biludstilling, plads til opbevaring af klassiske biler, bilværksted for klassiske biler og andre aktiviteter, der relaterer sig til gamle biler.

Målet er at skabe et miljø, der underbygger Bruun-familiens egen passion for biler gennem mere end 100 år, og Anders Bruun lægger ikke skjul på, at projektet er drevet af familiens personlige interesse.