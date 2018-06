Citroën Berlingo - nu som Opel

Citroën er klar med en ny Berlingo, og Peugeot er klar med sidestykker, der skifter navn fra Partner til Rifter. Nu er Opel klar med tredje bil i triumviratet, nemlig Opel Combo.

Den nye Combo er den tredje af de bilmodeller, som Opel og Peugeot/Citroën aftalte at bygge længe inden det kom på tale, at de franske mærker skulle overtage tyske Opel.

De to øvrige fællesbyggede modeller er Opel Crossland X, der deler teknik med Citroën C3 Aircross, og Opel Grandland X, der deler teknik med Peugeot 3008.

Combo laster op til 1.000 kg

Ifølge Opel kan den nye Combo laste op til 1.000 kg. Som noget nyt kan den udstyres med vægtmåler, så man undgår at køre med overlæs. Varerummet sluger op til 4,4 kubikmeter afhængig af version, og Combo fås med en taglem, der gør det muligt at køre med gods, der ellers ikke kan være i varerummet med lukkede døre.

Opel Combo fås med sikkerheds- og komfortudstyr, som normalt ikke ser i en varebil i denne klasse. Det gælder op til 19 forskellige assistancesystemer, herunder en såkaldt "Flank Guard", der advarer hvis føreren af bilen under langsomme manøvre risikerer at komme for tæt på forhindringer langs siden af bilen.

Opel Combo fås også med IntelliGrip, som er et let offroad-program introduceret i Crossland X. Combo kan også bestilles med 30 mm større frihøjde.

Den nye Opel Combo Cargo får verdenspremiere på biludstillingen i Hannover den 19. september 2018.