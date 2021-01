Farvel og tak: Chrysler og Lancia er på vej i graven

Chrysler forsvinder fra folden

Herhjemme vil de fleste nok huske Chrysler for modellen 300C, som blev bygget på en gammel Mercedes E-Klasse platform. Men for selve mærket, der i 2025 ellers vil fylde 100 år, kan det meget vel snart være slut skriver Boosted.

Det mener i hvert fald flere udenlandske medier, der citerer Associated Press, som hævder, at mærkets skæbne hænger i en meget tynd tråd. At Chrysler, som i forvejen har et meget tyndt modelprogram med blot to biler, må lade livet, skyldes eftersigende sammenlægningen af Fiat-Chrysler-koncernen og Peugeot-Citroën.