Chok! Sony vil sælge dig en elbil, og den ser overraskende fin ud

Ny elbil præsenteret af Sony

CES-messen er i fuld sving i Las Vegas netop nu, og det er her at alle fremtidens gadgets bliver præsenteret. Sony plejer at have et nyt fjernsyn, en spillemaskine eller måske nogle anderledes højttalere med på messen, men i år, er de gået til ekstremer. De har nemlig medbragt en helt ny elbil, som de kalder Vision-S.