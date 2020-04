CHOK! Folk shoppede ikke bil i påsken, så salget faldt med op til 30 pct.

Store forskelle og mange kigger

"Vi ser ret store forskelle fra forhandler til forhandler, og man skal også huske, at med til at præge billedet i negativ retning er, at nogle forhandlere har valgt at holde mere lukket end sidste år, andre har sendt sælgere hjem, og når der er mindre åbent og færre sælgere, vil der nok også blive solgt færre biler.

Men den overordnede interessen for biler er stadig stærk" siger Claus Nyboe, som til gengæld kan glæde sig over, at trafikken på hans site, biltorvet.dk, har været 20 procent højere i forhold til påsken sidste år.