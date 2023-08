Tyske 1980'er-helte giver gas midt i København

Danske bilklubber kommer også

Daglig leder af grandprixet, Signe Karoline Liljekvist, fortæller, at hun også ser frem til Copenhagen Historic Grand Prix Show On Wheels – en samling af klassiske, ikoniske og sjældne biler fra alle generationer, med formål at fejre automobilens udvikling.

Et specificeret område er afsat til fremvisning af ikoniske biler af nogle af Danmarks største importører, bilhuse, investeringsfirmaer samt bilmuseer. Anerkendte samlerbiler vil være til fri skue for de forventede mere end 40.000 gæster, der hvert år besøger det københavnske Grand Prix.

Børn under 15 år har gratis adgang.

Læs mere om program, tidsplan, adgang, billetter, entrepriser, mad & drikke og ikke mindst parkering (tag en af de mange særbusser eller kør på cykel, løbehjul eller gå - du kan IKKE parkere en bil tæt på banen) på Copenhagen Historic Grand Prix.