Copenhagen Historic Grand Prix kører i efterårsferien

Også med Royal Pro/AM

Også kendisløbet Royal Pro/AM-løb, hvor en kendt professionel racerkører pares med en amatør-pilot i én bil bliver en del af programmet, der som vanlig også omfatter flere youngtimer klasser og den historiske Formel Junior-klasse. Se alle klasser her.

Med andre ord er paletten tæt på fuld i forhold til tidligere år.

Det samme gælder selve weekenden, der som de seneste år kommer til at løbe over både fredag, lørdag og søndag. Fredag aften bliver der træning for de eldrevne ETCR-racere, og den begivenhed bliver en del af den københavnske kulturnat, og er du udstyret med et såkaldt kulturnatpas får du gratis adgang til træningen.

Billetter koster fra 325 kr. og kan allerede nu købes via CHGP's hjemmeside, og du kan læse mere om kulturpasset hér.