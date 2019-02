Iværksættere vil spare forhandleddet væk ved bilsalg

Skal du købe eller sælge en brugt bil? Så kan det være værd at se nærmere på en ny måde at gøre det på. Platformen Carswifter formidler køb og salg af brugte biler mellem private – men med samme fordele og sikkerhed, som hvis man handler gennem en forhandler.

Hvordan fungerer det, og holder konceptet? Det spørger vi de tre iværksættere bag Carswifter, Thomas Mørk, Christian Steffensen og Tobias Steffensen om.

Hvad er Carswifter?

"Vi er en platform for handel med biler mellem private med samme sikkerhed for både sælger og køber som hos en forhandler. Vi gør det kort sagt nemt, trygt og helt risikofrit at sælge din bil. Og vi giver dig fuld reklamationsret efter Købeloven, når du køber. Vi gik i luften i december 2018, og de første biler er allerede solgt."

Dokumentaion for gældfri bil

Hvordan finder og køber jeg en bil gennem jer?

"Du finder vores biler på Bilbasen og vores egen hjemmeside. Alle transaktioner sker på deponeringskonto i Spar Nord Bank A/S. Der kan først udbetales til sælger og os, når bilen er omregistreret til køber, og der er dokumentation for, at bilen er gældfri."

Hvordan foregår prøvekørslen?

"Det er ejeren af bilen, der viser bilen frem. Når du møder ejeren, får du også et indtryk af, om det er en person, der har passet på sin bil, eller om den er blevet brugt til at køre gaderæs hver weekend. Du møder kort sagt ’den gamle dame, der altid har haft bilen stående i opvarmet garage’."