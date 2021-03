Kan du huske dengang, Nissan's boss flygtede i en flykasse?

Syv arresteret i Tyrkiet

Den 8. maj 2020 kunne BBC rapportere, at syv mænd, der alle har været involveret i flugten, blev dømt i Tyrkiet. Der er varierende versioner af, hvilken rolle de hver især havde, men ifølge BBC bestod mandskabet af fire piloter, to stewardesser og en overordnet hos et luftfartsselskab. To af piloterne og den overordnede er idømt fire år og to måneders betinget fængsel, mens de øvrige sigtede er frifundet.

Mændende blev oprindeligt anholdt den 2. januar, men på daværende tidspunkt kendte de tyrkiske myndigheder intet til flugtforsøget. Det tyrkiske luftfartsselskab MNG Jet hævdede også, at to af deres flyvere var blevet brugt ulovligt i perioden. De havde selv reageret med at indrapportere den kriminelle opførsel.