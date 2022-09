Kinesisk bilmærke kommer til Danmark med TRE nye elbiler

BYD Han er nærmest en performancebil

Vi lægger ud i den lave, 4-dørs coupé med navnet Han opkaldt efter Han-dynastiet. Fronten er designet som en drage fra kinesisk mytologi og man må give designteamet, at der er et vist schwung over det visuelle udtryk specielt når bilen er i bevægelse. Der er tale om en 5-sæders elbil med et 85 kW batteri i bunden, en elmotor på hver aksel og firehjulstræk.

Effekten er 516 hk, og 0-100-tiden på 3,9 sek. får vi lejlighed til at opleve et par gange via den indbyggede launch control. Man holder en knap på rattet inde i fem sekunder, hvorefter bilen sætter den aktive undervogn og begge elmotorer i Sport, samtidig med at de digitale instrumenter skifter til tidtagning. Nu er det bare at sparke speederen i bund, så springer bilen fremad.

Affjedringen justerer sig konstant til aktuelle forhold og forhindrer, at fronten letter, og den aktive elektronik udviklet af den tyske specialist ZF forhindrer krængning i sving og i undvigemanøvrer.