Bugatti-ejer kørte 417 km/t på autobahn - slipper for fængsel

Bliver ikke sigtet

Den tyske anklagemyndighed har lagt en sag om sidste års måske mest omtalte video fra autobahn ned. Man kan ganske enkelte ikke bevise, at den tjekkiske rigmand Radim Passe gjorde noget forkert, da han sidste år kørte 417 km/t på det tyske motorvejsnet - altså en strækning med fri hastighed.

Anklagemyndigheden bemærker, at den konkrete motorvejsstrækning næsten var tom, ligesom vind- og vejrforhold var gode. Desuden pointere tyskerne, at Bugattien er bygget til netop at køre så stærkt, som Passer gjorde den meget tidlige sommermorgen sidste år. Derfor har de afgjort, at han ikke bliver sigtet for at køre uansvarligt. Det skriver Boosted.