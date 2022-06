Brugtmarkedet er allerede SINDSSYGT - det bliver værre om lidt

Tyskland lukker eksporthul

Det vil underminere den store dansk import af brugte elbiler fra Tyskland, og tyskerne har allerede luret, at den europæiske efterspørgsel på elbiler stiger, mens udbuddet vil falde, når den nye karensperiode træder i kraft. Også det medvirker til, at priserne på brugte elbiler farer mod himlen.

Generelt er bilmarkedet i Danmark under pres på tværs af alle drivliner. Ind til for godt et år siden var udvalget at brugte biler på brugtbilsitet Bilbasen.dk op til 90.000. De seneste seks måneder har udviklingen svinget omkring 50.000 biler, men som nævnt har manglen knap slået igennem, fordi andelen af elbiler, som der har været størst efterspørgsel på, har været stigende.

Nu lukker Tyskland altså for en vigtigt indfaldsvej til brugte elbiler i Danmark, men flere andre faktorer spiller ind.

Ander nationer har fundet interesse for de statstøttede, tyskregistrerede elbiler, hvilket generelt har hævet prisen på de brugte, næste nye elbiler, og som alle andre biler har produktionen af elbiler været ramt af forskellige udfordringer som krigen i Ukraine, manglen på mikrochips og den verdensomspændende logistikkrise.