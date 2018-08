Brugte luksus-Volvo'er falder ekstremt meget i pris lige nu

Der er kommet i gang igen efter afgiftsomlægningerne sidste efterår. Her faldt nybilpriserne på luksusbiler markant, og det skulle markedet lige korrigere for. I flere måneder faldet priserne, og det var først i juni, at prisfaldene fladede ud.

Derfor er status, at det klassiske prisspænd mellem nye og brugte luksusbiler er genoprettet, og man kan gøre nogle virkelig gode køb i øjeblikket, hvad enten man vælger køb eller leasing af en brugt, større bil.

Volvo V90 er styrtet ned i pris

Hvis man har et bilbudget på mellem 8.000 og 10.000 kr. om måneden inklusive alle udgifter, hvordan beslutter man så, om man skal købe ny eller brugt?

"På dét budget ville jeg ubetinget købe brugt, fordi man får virkelig meget bil for pengene. Tag nu Volvo V90 – her har jeg fundet en ét år gammel D5 R-Design med en nypris på 930.000 kr. til 620.000 kr. Den er et glimrende eksempel på, at man med et månedligt bilbudget alt inklusive på ca. 8.500 kr. kan blive virkelig godt kørende. Jeg vil faktisk sige, at afgiftsomlægningerne har medført, at man kan gå en klasse op for samme budget. Det er noget, danskerne kan bruge til noget," siger markedsanalytiker Jan Lang fra Bilbasen.