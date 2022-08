Brugte elbil-batterier får nyt liv

Gamle elbiler oplader nye

Audi forsker også i genanvendelse i af brugte lithium-batterier. Brugte og istandsatte batterier danner basis for et mobilt ellager, der blev åbnet i Nürnberg i december 2021. Det sparer omkostninger og ressourcer, så man undgår højspændingskabler og dyre transformere, og det er meningen, at de mobile ­ladestationer hurtigt skal kunne flyttes til steder, hvor elnettet ikke er tilstrækkeligt.

I 2019 åbnede Audi sit første batterilager i Berlin. Det har en kapacitet på 1,9 MWh og består af brugte litium-ion-batterier fra testbiler, der er placeret i kraftige stålreoler og blandt andet bruges til at afprøve interaktion mellem elbiler og energinettet. I 2025 forventes Audi alene at producere en million elektrificerede ­biler, hvilket givet mobile energilagre et stort potentiale. Der er både mening og en økonomisk gevinst i genanvendelse, fordi batterierne efter anvendelsen i bilen stadig besidder en stor del af deres kapacitet.