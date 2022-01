Brugtbilmarkedet i 2021: Der mangler biler!

Stigning sidst på året

Bilbasen har også fremstillet en graf, der forklarer om det løbende brugtbilprisindeks. Det er altså et tal, der fungerer som indikator for den generelle pris på biler - det er nemt at visualisere, og giver et godt billede af den periodiske udvikling.

På grafen ses det, at bilerne i begyndelsen af året faktisk så et generelt fald i pris - der så blev afløst af en grum stigning mod nytår.