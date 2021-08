Brugtbilmarkedet hungrer efter biler: "Situationen er ekstraordinær"

Der mangler brugte biler

Brugtbilmarkedet har længe kæmpet med lavt udbud og høj efterspørgsel, men problemet når nye højder for tiden. Udbuddet af brugte biler har den seneste måneds tid været under eller omkring 50.000 biler, og det er ekstraordinært, hvis du spørger Jan Lang, pressechef for eBay i Skandinavien og BilBasen.

"Det er nok ikke nogen overraskelse, at udbuddet af brugte biler er rekordlavt. Men et udbud på omkring 50.000 biler er helt ekstraordinært. Helt særligt er det i forhold til udbuddet af nyere benzinbiler. Her er udbuddet faldet med 60 pct. på ét år," skriver han i en ugerapport fra Bilinfo.

Jan Lang fortæller også, at efterspørgslen er høj, men at den dog er faldet i forhold til samme tid sidste år. Den høje efterspørgsel har sat gang i øget markedsaktivitet, heriblandt også import af biler, primært fra Tyskland.

