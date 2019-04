Brugtbilmarkedet buldrer afsted!

Danskerne handler igen brugte biler i stor stil. Salget af brugte biler er steget med fire procent i årets første kvartal, sammenlignet med 2018. Det mærkes specielt hos de webportaler som Biltorvet og Bilbasen, som oplever det det højeste antal udbudte biler i flere år.

”Udbuddet af brugte biler stiger. Vi har fået fire procent flere brugtbiler til salg på Bilbasen i løbet af de sidste seks uger”, siger Jan Lang, der er markedsanalytiker hos Bilbasen. Og bilerne bliver også solgt hurtigere. Det tager i gennemsnit 60 dage at sælge en brugt bil på Bilbasen. Det tager kortest tid, at sælge nyere brugte biler under tre år, som i gennemsnit tager 52 dage at blive solgt.

En fordel for forhandleren men også for forbrugerne

Den stigende efterspørgsel på brugtbilmarkedet, har været med til at presse prisgennemsnittet for brugte biler en smule op. Blandt andet er Bilbasens prisindeks steget marginalt fra 90,3 i februar til 90,6 i marts. Det er hovedsagligt interessen for nyere brugtbiler, der er årsagen til denne prisstigning.

”Det er i øjeblikket en god situationen for bilkøberne, da et mere stabilt markedet er lettere at navigere i. Det betyder, at det er meget lettere at gennemskue bilpriserne, og hvad det koster at eje bilen i fremtiden”, fastslår Jan Lang.