Tesla Model 3 rammes af VILDT brugtvognsfænomen i Danmark

Ifølge en markedsrapport fra Bilbasen udgivet 11. oktober 2022 steg antallet af brugte biler i sidste uge med 1.800 stk, så der nu er over 57.000 til salg på Bilbasen.

Dermed er udbuddet på niveau med april måned 2021. Det er alle drivlinier og biltyper, der er steget i antal. Det medfører, at liggedagene for de 50 mest solgte modeller nu er oppe på 41 dage i snit. Det er stadig lavt sammenlignet med markedsgennemsnittet i de tidligere år, men sammenholdt med et højt antal prisrettelser, så tyder det på, at efterspørgslen fortsat er vigende sammenlignet med de tidligere måneder i 2022.

Vilde tilstande på brugtmarkedet

Som noget helt ekstremt er priserne steget 17 måneder i streg, men i september måned faldt priserne for første gang siden februar sidste år.

Coronapandemi, forsyningskrise og krig i Ukraine har vendt op og ned på forsyningskæder, så bilindustrien i 2021 og 2022 har haft svært ved at samle biler nok og få dem fragtet ud til kunderne.

Koblet med en stor efterspørgsel hos forbrugerne har den cocktail skabt lange leveringstider på nye biler. Derfor har bilkøberne vendt sig mod markedet for brugte biler for at få stillet deres appetit. Det har skabt vilde tilstande og priser.

Mange bilforhandlere har bestilt brugte biler hjem fra udlandet for flere måneder siden, som nu kommer til Danmark. Dermed står mange forhandlere med store lagre af biler. På samme tid kølner efterspørgslen af som følge af makroøkonomisk usikkerhed. Det skaber et nedadgående pres på priserne, forklarer Jan Lang.