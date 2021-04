Efterspørgslen falder, men bilerne fejler ingenting: Brugt diesel er kanonkøb

Politisk korrekthed sniger sig ind

“Men den politiske korrekthed sniger sig ind. I dag er det ikke kun kultureliten, men også specialarbejderen, der gerne vil have de rigtige meninger. Så kommer han eller hun til os og vil gerne bytte bil for at få noget mere grønt at køre i, men så siger jeg: Hvis du vil tage hensyn til miljøet, er det så ikke bedre at køre videre i din dieselbil?"

"Det kommer bag på mange, at man kan se sådan på det. Jeg havde en kunde i telefonen den anden dag med arbejde i genbrugsindustrien. Han kører 120 km hver vej hver dag, og spurgte, om han skulle have en af de der hybridbiler. Nej, sagde jeg, du har to muligheder: Du skal have en nyere dieselbil, eller også skal du over på ren el. Det var han lidt overrasket over,” siger Henrik Bollerslev.

Diesel vil tabe mere i værdi end benzin

Hvad siger Bilbasen – vil en brugt diesel rasle ned i værdi?

“Afskrivningen på en brugt diesel kan være høj, især hvis bilen er købt for dyrt. Det gælder faktisk alle biler men er særligt problematisk med gamle dieselbiler. Den tendens vil blive forstærket de kommende år, af den årsag, at bilerne bliver sværere og sværere at sælge. Men det fjerner ikke det faktum, at de får en anbefaling, hvis man kører mange kilometer og vil have høj komfort,” siger Jan Lang fra Bilbasen.